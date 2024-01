Tragedia familiare a Enna, figlio uccide il padre

Tragedia familiare ad Enna dove un giovane ha ucciso il padre a coltellate. La vittima dell’omicidio è Gaetano Menzo, un imprenditore edile ennese, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, avrebbe avuto nella sua casa una lite con il figlio ma non sono ancora chiare le ragioni per cui i due hanno avuto quel diverbio finito nel sangue. A quanto pare, ad accorgersi per primo del delitto sarebbe stato un altro figlio della vittima.

Le ricerche per rintracciare il figlio

Dopo il delitto, il presunto assassino è scappato, i poliziotti hanno avviato le ricerche che sono concentrate su tutte le vie di uscite di Enna, comprese la stazione ferroviaria ed i capolinea dei bus.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta e si attende che il medico legale esegua l’ispezione cadaverica sul corpo senza vita dell’imprenditore per accertare le modalità della morte ed avere una prima stima su quanto coltellate gli siano state inflitte.

Le indagini della polizia

L’area attorno a cui si è consumato l’omicidio è stata transennata dalla polizia che, con gli esperti della Scientifica, provvederà a compiere i rilievi per ricostruire, con esattezza, la scena dell’omicidio. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale.