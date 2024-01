L’omicidio del papà e la notte in cella, la tragica giornata di Matteo

Una giornata drammatica quella vissuta ieri da Matteo Menzo, il 22enne arrestato per la morte del padre, Gaetano Menzo. Avrebbero prima pranzato insieme poi quella lite che è maledettamente sfociata nel sangue. Sulla pagina social del ragazzo è indicato che oggi compie gli anni ma gli amici assicurano che il compleanno ha un’altra data.

I messaggi degli amici

Nel pomeriggio di ieri, dopo che si era sparsa la notizia del delitto dell’imprenditore e delle ricerche del figlio Matteo, sospettato dell’omicidio, le chat degli amici e dei conoscenti sono state inondate di messaggi e di ipotesi su quanto era accaduto.

Matteo secondo gli amici

In molti conservano di lui un ricordo tenero, soprattutto quando era un bambino ma con il passare degli anni, forse in concomitanza con l’adolescenza, il carattere di Matteo sarebbe cambiato. Avrebbe smarrito quei toni pacifici, lasciando spazio alla turbolenze dell’animo, tormentato, secondo alcuni conoscenti, da alcune faccende strettamente personali.

La passione per l’Enna calcio

Non ha una relazione sentimentale, almeno non ne sono informati suoi coetanei, peraltro sulla sua pagina social si definisce single. Tra le passioni più accese ci sarebbe il calcio, in particolare è un tifoso dell’Enna, la sua squadra del cuore. Ha postato una foto che ritrae gli ultras gialloverdi, segno di un’affezione alla squadra abbastanza importante.

Le ore in cui è sparito

Tra i tanti lati oscuri dell’omicidio, su cui gli inquirenti, i magistrati della Procura di Enna e gli agenti di polizia, stanno indagando, ci sono quelle ore, a partire dal delitto dell’imprenditore edile, in cui Matteo Menzo avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Il ragazzo, durante l’interrogatorio, non avrebbe saputo spiegare dove si fosse diretto, ad un certo punto si era ipotizzato che avesse deciso di nascondersi, salvo poi essere ritrovato ad Enna bassa. Secondo autorevoli fonti istituzionali, il 22enne avrebbe deciso di consegnarsi ma adesso per lui inizia un nuovo e più drammatico percorso.