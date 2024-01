Spacciatore attempato arrestato dalla polizia ma torna libero

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del commissariato di polizia di Leonforte hanno arrestato un uomo di 59 anni accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Le indagini sul suo conto sono scattate dopo averlo visto in compagnia di un’altra persona, presumibilmente un cliente a cui avrebbe voluto cedere droga.

La droga in casa

I poliziotti hanno prima perquisito il 59enne e poi compiuto una perquisizione nel suo appartamento, rinvenendo circa 180 grammi di marijuana, suddivisa e celata in distinti contenitori, nonché strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L’arresto

L’uomo è stato, quindi, accompagnato negli uffici del Commissariato per le formalità di rito al termine delle quali è stato tratto in arresto e, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Enna, sottoposto in stato di arresto presso la sua abitazione.

Gip lo rimette in libertà

Il Gip, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei confronti del presunto autore del reato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.