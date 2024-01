Calci e pugni ai poliziotti, arrestato

Gli agenti di polizia di Piazza Armerina hanno arrestato un uomo accusato di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, l’indagato, si sarebbe presentato, intorno alle 20, nei giorni scorsi, nella casa della ex compagna per reclamare l’affidamento dei figli.

La paura della ex compagna

Solo che lo avrebbe fatto con toni piuttosto bruschi, al punto che la donna ha chiesto l’intervento della polizia. Arrivati sul posto, l’uomo si era dileguato, salvo poi essere rintracciato in un posto non molto distante dall’abitazione della donna. L’indagato avrebbe minacciato i poliziotti che sono riusciti a contenerlo per poi condurlo negli uffici del commissariato.

Le violenze

Qui, l’uomo sarebbe andato nuovamente in escandescenze “aggredendo con calci e pugni gli agenti, ai quali avrebbe procurato lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni” spiegano dalla Questura di Enna. Come disposto dal pm, l’indagato è finito agli arresti domiciliari e la misura è stata convalidata dal gip del Tribunale di Enna.