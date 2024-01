Pallamano, Haenna punta al sorpasso

Operazione sorpasso per salire ulteriormente in classifica. E’ l’obiettivo di domani per la Orlando Pallamano Haenna che al palazzetto dello sport di Enna bassa ospita il Lanzara. La formazione salernitana infatti in classifica ha 12 punti ed è reduce falla facile vittoria casalinga contro il Teramo. Morale a mille

in casa Haenna che nell’ultimo turno è stata capace di espugnare il campo del Cus Palermo dopo una incredibile rimonta che l’ha visto sotto anche di 5 reti che l’ha portato a quota 11 in classifica.

Obiettivo sorpasso

Quindi per i gialloverdi una eventuale vittoria significherebbe sorpasso in classifica ed iniziare a guardare la zona nobile della graduatoria. Ma il confronto non si preannuncia però per niente facile anche perchè

negli ultimi anni i confronti con il Lanzara sono stati sempre molto sentiti ma nello stesso tempo sempre molto corretti. Lo scorso anno ad esempio la vittoria degli ennesi sul campo salernitano consenti loro di arrivare secondi e guadagnarsi un posto diretto nella serie A Silver. Inoltre tra le fila del Lanzara due atleti ex gialloverdi, i licatesi Alessandro Florio, tra l’altro con 85 reti il secondo migliore marcatore salernitano dopo Luigi Arena con 94 e Daniele Munda.

I numeri

Per i padroni di casa invece Cistian Guggino con 72 reti rimane il cannoniere principe seguito da

Andrea Mazzone con 63. Per quanto riguarda le statistiche di squadra sono 351 le reti segnate dal Lanzara a fronte delle 328 subite mentre in casa Haenna le reti all’attivo sono 331 mentre quelle al passivo 342. Quindi si preannuncia una gara molto combattuta e per questo motivo la società ennese lancia un appello al pubblico affinchè sia presente numeroso sulle tribune dell’impianto per sostenere

gli atleti di casa.

Parla il Dg

“Non possiamo nascondere che in questo momento il morale è molto alto – commenta il direttore generale della società ennese Luigi Savoca – ma proprio in questi momenti è necessario tenere i piedi per terra. Sabato per noi c’è un appuntamento molto impegnativo. Per questo motivo abbiamo la necessità che il pubblico di casa come ha fatto sempre ci sostenga”.