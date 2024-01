Pallamano, derby a Palermo per l’Haenna

Trasferta a Palermo contro il Cus domani per l’Orlando pallamano Haenna alla la ripresa del campionato di Serie A Silver.

Il derby

Tra le due compagini attualmente ci sono 5 punti di differenza, 9 per gli ennesi 4 per i palermitani. Ma i derby sono sempre quelle sfide dove i pronostici valgono relativamente e quindi sicuramente si assiterà ad un confronto molto tirato con due formazioni che si daranno battaglia in senso sportivo per tutti i 60’.

Successo gialloverde all’andata

All’andata a Enna i gialloverdi conquistarono una vittoria dopo una gara tiratissima. Quindi in casa Cus Palermo si cova la “vendetta” anche perchè la classifica è molto asfittica. Le due società sono accomunate dal fatto che entrambe partecipano al campionato Silver con un organico tutto italiano.

Le statistiche

Per quanto riguarda le statistiche la Orlando Pallamano Haenna che per questa gara potrebbe presentare una novità, ha segnato 299 reti subendone 318 mentre per il Cus Palermo 312 reti all’attivo mentre 355 quelle subite. Alessandro Aragona con 81 reti è il cannoniere principe del Cus Palermo seguito a Emanuele Artale con 63. Nella Orlando Pallamano Haenna invece migliore marcatore è Cristian Guggino con 70 reti seguito da Andrea Mazzone con 55.

Il ds dell”Haenna

“Sappiamo bene che la trasferta di Palermo è tra le più insidiose in assoluto – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma siamo anche consapevoli di poter poter ritornare da Palermo con un risultato positivo. Tutto dipende da noi, da che approccio in particolare mentale e caratteriale avremo della gara”