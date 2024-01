Valguarnera, taxi sociale per recarsi nei centri di cura

La dotazione organica del Comune di Valguarnera ridotta all’osso, nelle figure in particolare dell’”area funzionari”, ben presto potrebbe essere incrementata di 4 unità a tempo indeterminato.

4 assunzioni in Comune

La Giunta comunale infatti, accedendo alla “Manifestazione di interesse Fondo Coesione”, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha richiesto l’assunzione di queste 4 figure che sono: n. 1 funzionario avvocato, n. 1 istruttore direttivo tecnico, n. 1 istruttore direttivo informatico, e n. 1 istruttore direttivo contabile, da destinare esclusivamente all’attuazione delle politiche di coesione sociale. Il

sindaco dovrà adesso provvedere entro la scadenza dei termini di inviare sulla piattaforma la richiesta, che se accettata, risolverebbe tanti problemi in seno al Comune.

Cantieri di servizio

Altro atto approvato è l’autorizzazione all’avvio dei programmi di lavoro, riguardante i soggetti che hanno inoltrato domanda di ammissione ai cantieri di servizio per l’anno 2024. Le domande presentate al Comune sono in tutto 12 e riguardano soggetti già percettori del reddito minimo di inserimento da destinare nelle attività socialmente utili ed in particolare nei settori della Polizia Municipale, nell’Ufficio Tecnico, nei Servizi Finanziari ed in quelli Scolastici. I beneficiari rimarranno attivi entro i limiti della copertura finanziaria, così come prevede la legge.

Taxi sociale

Altro importante atto approvato è quello dell’istituzione del “Taxi sociale” per rispondere alle esigenze di mobilità delle fasce più svantaggiate. Il servizio è teso a garantire il superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai mezzi di trasporto pubblico. Saranno destinatari del servizio i cittadini che vivono a Valguarnera o nelle contrade limitrofe, in particolar modo le persone anziane ultrasessantacinquenni ed ai soggetti che vivono in condizione di fragilità.

Il ruolo del Comune

Sarà il Comune a mettere a disposizione un mezzo di trasporto di proprietà comunale o di associazioni locali, che potrà trasportarli sia all’interno che all’esterno del territorio, entro un raggio di 100 km. Al fine di raggiungere strutture sanitarie pubbliche, presidi medico-ospedalieri, specialisti privati, esami clinici e cure fisiche/riabilitative. Il servizio sarà svolto nelle ore mattutine e dal lunedì al venerdì. Alla richiesta che dovrà essere inoltrata al Comune dovrà essere allegata l’attestazione Isee ordinaria. Per i richiedenti con Isee pari o inferiore a 5 mila euro il servizio sarà gratuito, superiore ai 5 mila dovrà compartecipare l’utente. Soddisfatta la sindaca Draià che afferma: ”Abbiamo fatto sicuramente un buon lavoro che penso sarà apprezzato dalla cittadinanza”.



Rino Caltagirone

Foto tratta da cooperativaetnos.it