Valguarnera, scontro istituzionale in Consiglio

La vice presidente del Consiglio Filippa Greco attacca -attraverso una lettera- il Presidente Enrico Scozzarella. La prima appartenente all’opposizione, il secondo alla maggioranza.

Greco attacca Scozzarella

L’accusa mossa da Greco a Scozzarella è quella di non aver provveduto dopo 60 giorni dall’approvazione del Consiglio, anche se con un solo voto di scarto, alla convocazione della commissione d’indagine sui rifiuti, voluta a gran voce dal gruppo di minoranza. Ma ancora nulla di tutto ciò. E visto la inadempienza del Presidente, Greco prende carta e penna e gli scrive, ammonendolo che se non vi provvede entro fine mese, si sentirà autorizzata a farlo lei.

“Presidente è parziale”

E rivolta sempre a Scozzarella rincara la dose: “Questo suo atteggiamento -afferma- dimostra una sua palese parzialità che è lesiva dell’attività di tutto il Consiglio comunale ed in difformità delle norme sancite dallo Statuto e del regolamento del Consiglio stesso. Per tutto ciò la invito a voler convocare entro fine mese la commissione per procedere alla nomina del Presidente e l’avvio di tutti gli accertamenti del caso. Nel caso di una sua ulteriore inadempienza mi vedrò tacitamente autorizzata nella qualità di vice

presidente ad adempiere in sua vece”.

Il nodo rifiuti

Della questione rifiuti il gruppo di opposizione da qualche anno ne ha fatto un caso. Lo scopo loro-

come hanno sempre ribadito- è quello di fare piena luce sulla gestione mandata avanti dal sindaco e dalla sua Giunta. Nella fattispecie il gruppo di opposizione, come esposto in varie occasioni in consiglio

comunale, vuole vederci chiaro su molti aspetti ed in particolare: sulla modalità di aggiudicazione della gara alla ditta vincitrice; sul contenuto del capitolato d’appalto e sull’applicazione di esso; sul conferimento dell’umido, dell’indifferenziata e degli ingombranti; sulla mancata pesatura dei rifiuti ed in ultimo sulla quantità di umido prodotta, ritenuta difforme rispetto ai dati pubblicati dalla SRR6. La sindaca dal suo canto- nelle dichiarazioni rilasciate- ha sempre ribadito di sentirsi tranquilla, affermando che la gestione e il controllo sul servizio è stato sempre condotto in modo integerrimo.

Rino Caltagirone