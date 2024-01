Enna, la cinquina è servita, Cocimano super

Una vittoria sonante per l’Enna che a Santa Croce vince per 5-1 e prosegue la sua corsa verso la promozione diretta. Ad aprire le danze, dopo appena 15 minuti, è stato Sessa, poi gli stessi spettatori iblei non hanno potuto fare altro che applaudire l’esito della punizione di Veneroso, ancora in gol. Una rete di altra categoria. Brivido, e non per il freddo, per i gialloverdi quando i padroni di casa hanno accorciato con Bellassai prima dello scadere.

L’Enna cala la quinta nella ripresa

All’inizio del secondo tempo, Cocimano ha calato prima il tris e poi, nei minuti successivi il poker. A 10 dalla fine, Randis porta a cinque le reti. Sotto l’aspetto della classifica non è cambiato nulla, in quanto il Paternò ha superato nettamente il Real Siracusa e le distanze tra le due prime delle classe restano immutate.

Veneroso, “ora testa al Gela”

“E’ stata una gara difficile per le condizioni del campo, in ogni caso le partite non sono mai semplici. Siamo stati bravi ed ora pensiamo al Gela” ha detto Veneroso a fine gara.