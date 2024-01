Enna, altro “regalo” al mister, ecco il vice Sciuto

Nuovo ingresso nell’Enna che, con il passare dei mesi, dall’arrivo dell’allenatore Giovanni Campanella, ha cambiato molto sotto l’aspetto dello staff tecnico. E’ di queste ore l’annuncio dell’arrivo in gialloverde di Angelo Sciuto, che vestirà i panni di vice allenatore, casella rimasta vuota dopo la separazione da Salvatore Bertuccio.

La carriera di Sciuto

“Dal 2003 nel ruolo di allenatore in seconda al Paternò passando per le collaborazioni prestigiose con Catania e Udinese, il nuovo membro dello staff ennese garantirà un importante contributo nei piani di lavoro di mister Giovanni Campanella” spiegano dalla società gialloverde.

Gli altri fedelissimi di Campanella

Prima di Sciuto, allo corte di Campanella è arrivato il preparatore dei portieri, Marco Onorati, 59 anni, ex portiere del Catania in serie A, ai tempi di Gianni Di Marzio, ma nello staff è già entrato un altro fedelissimo di Campanella, Giacomo Tollini, uno dei migliori preparatori atletici nel panorama calcistico, e non solo della Sicilia.

La fiducia della società

La società del presidente Stompo crede molto nelle indicazioni del tecnico catanese, che, del resto, è uno dei tecnici più vincenti in queste categorie.