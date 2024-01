Enna calcio, un tuffo nel passato, celebrate le Vecchie glorie

Hanno trascorso l’intera giornata insieme, facendo un salto ad Enna, dove molti anni fa indossarono le storiche maglie gialloverdi, entrando di diritto nel cuore della tifoseria. E’ accaduto la settimana scorsa e così 18 ex calciatori dell’Enna hanno visto insieme la partita al Gaeta contro la Leonzio, vinta dalla capolista per 3-0.

Ecco chi sono le vecchie glorie

Tra il primo e secondo tempo, le Vecchie glorie sono state chiamate a centrocampo e lo speaker ha scandito i loro nomi: Franzò, Mangiafico, Raciti, Gullotta, Legname, D’Anna, Aucello, Averna, Cino, A. De Maria, G. De Maria, Lo Vullo, Daniello, Bongiovanni, Nicosia, Savoca, Tamburella, Di Fabrizio.

Gli applausi dei tifosi

Il pubblico si è alzato, tributando gli applausi a questi gloriosi calciatori, alcuni dei quali sono stati traditi dall’emozione.

Emozioni ed occhi lucidi al Gaeta

In tanti, avevano gli occhi lucidi ed hanno ringraziato i tifosi e poi i vertici della società, tra cui il presidente, Luigi Stompo, l’ad Fabio Montesano ed il dirigente Santi Capizzi. “Vogliamo ringraziare per la disponibilità e l’accoglienza avuta. Porta il nostro ringraziamento anche al presidente Stompo a all’amministratore Montesano. Grazie di vero cuore. Un abbraccio” si legge in un messaggio di un ex calciatore dell’Enna inviata al dirigente Santi Capizzi.