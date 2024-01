Manager Asp, ecco la lista, c’è Zappia, ore tese alla Regione

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha definito la lista dei manager della sanità siciliana, Asp ed aziende ospedaliere, che saranno sul tavolo della giunta del presidente della Regione, Renato Schifani.

La rosa di Volo

Rispetto alle prime indiscrezioni, circolate nei giorni scorsi, ci sono stati del cambiamenti nella rosa dei nomi che, però, non hanno riguardato l'”erede” di Francesco Iudica, perché il favorito resta sempre Mario Zappia, commissario dell’Asp di Agrigento, in quota Dc e dunque del leader nazionale, Totò Cuffaro.

Come scrive Manlio Viola su BlogSicilia, sulla base di questo accordo, che porta due differenze rispetto a ieri sera che riguardano i nomi per Catania e Trapani, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha convocato la giunta alle 19 per procedere alle nomine dei manager di Asp e ospedali ma non dei Policlinici. Quello di stasera dovrebbe essere l’atto finale ma qualche modifica resta ancora possibile.

Ecco la lista

• Giuseppe Capodieci – Asp Agrigento

• Salvatore Lucio Ficarra – Asp Caltanissetta

• Giuseppe Laganga Senzio – Asp Catania

• Mario Carmelo Zappia – Asp Enna

• Giuseppe Cuccì – Asp Messina

• Daniela Faraoni – Asp Palermo

• Giuseppe Drago – Asp Ragusa

•Ing. Alessandro Caltagirone – Asp Siracusa

• Avv. Ferdinando Croce – Asp Trapani

• Walter Messina – Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli” Palermo

• Giuseppe Giammanco – Arnas Garibaldi di Catania

• Roberto Colletti – Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

• Salvatore Emanuele Giuffrida – A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania

• Catena Di Blasi – Azienda ospedaliera Papardo di Messina

• Maurizio Letterio Lanza – Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina