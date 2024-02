Incidente sulla A19, auto finisce in una scarpata, un ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 20,30 in prossimità dello svincolo di Enna dell’autostrada Palermo-Catania. Per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, una macchina ha sbandato finendo contro il guard-rail per poi finire in fondo ad una scarpata, profonda 3 metri.

Ferito soccorso dai vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna a recuperare il conducente dell’auto che è rimasto ferito. E’ stato soccorso e condotto in ospedale, all’Umberto I di Enna ma dalle notizie in possesso alle forze dell’ordine non sembra in pericolo di vita.

Conducente in ospedale

Ha riportato solo delle contusioni e dovrebbe cavarsela in pochi giorni. Non c’era nessuno altro in quel veicolo, per gli inquirenti si tratta di un incidente autonomo ma occorrerà verificare perché il conducente ha perso il controllo del suo mezzo.