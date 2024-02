Agricoltori bloccano traffico, code sulla A19

La protesta degli agricoltori, da oltre una settimana in presidio allo svincolo di Dittaino, sulla A19,, si è concretizzata con l’invasione di una porzione della Provinciale 75, bloccando, temporaneamente il traffico. Si sono vissuti momenti di tensione quando i manifestanti, circa 200, insieme alle famiglie, in marcia nel corso di una manifestazione autorizzata , sulle rotonde della Sp 75 , proprio sotto lo svincolo autostradale si sono fermati bloccando.

L’intervento della Polstrada

In via precauzionale la Polizia stradale ho deviato i mezzi in transito sull’autostrada, che erano diretti all’Outlet Village. Per diversi minuti i manifestanti hanno parlato con i funzionari della Digos e della questura di Enna, prima di riprendere la marcia che si è conclusa al presidio con i trattori che, da circa una settimana, stazionano a tempo indeterminato proprio a poca distanza dallo svincolo Dittaino. Il transito dei mezzi è poi ripreso normalmente.

Code

Durante il blocco sull’autostrada si è formata una coda per i mezzi diretti all’Outlet Village che non hanno potuto imboccare lo svincolo. Tutto ora è tornato alla normalità.