Asp, Uil Fpl, “collaborazione con neo commissario”

“La Segreteria Territoriale della Uil Fpl di Enna, in uno alla RSU ed al suo quadro dirigente, dà il benvenuto al neo Direttore Generale dell’Asp ennese, Zappia, al quale augura buon lavoro e dichiarando sin da subito una proficua collaborazione allo stesso direttore”.

Il saluto della Uil Fpl a Zappia

Lo afferma, in una nota, Giuseppe Adamo, segretario della Uil Fpl di Enna, in merito all’incarico di commissario dell’Asp di Enna conferito il 31 gennaio a Zappia da parte del Governo regionale.

“Contestualmente salutiamo il dottore Iudica, al quale da atto, in questi cinque anni di governance dell’azienda sanitaria, di aver ridato vitalità alla sanità ennese, portando esimi primari che, in aggiunta a quelli già in servizio, rendono il nostro territorio nuovamente appetibile sul piano professionale” aggiunge Adamo.

Gli accordi sui contratti

“Sotto l’aspetto contrattuale riteniamo, inoltre, che, insieme alle altre organizzazioni sindacali, sia stato fatto un ottimo lavoro dando applicazione, in sede decentrata, a tutti, o quasi, gli istituti contrattuali

previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, valorizzando, altresì, il sistema delle relazioni sindacali nella sua massima espressione”.