Asp, Zappia neo manager, ecco tutte le scelte della Regione

Mario Carmelo Zappia è il nuovo capo dell’Asp di Enna e prende ufficialmente il posto di Francesco Iudica. Una decisione anticipata nei giorni scorsi da ViviEnna che è stata cristallizzata al termine della giunta regionale.

La mappa dei manager dell’Asp

Asp Palermo: Daniela Faraoni

Asp Catania: Giuseppe Laganga Senzio

Asp Messina: Giuseppe Cuccì

Asp Agrigento: Giuseppe Capodieci

Asp Caltanissetta: Salvatore Lucio Ficarra

Asp Enna: Mario Carmelo Zappia

Asp Ragusa: Giuseppe Drago

Asp Siracusa: Alessandro Caltagirone

Asp Trapani: Ferdinando Croce

Tutti i manager designati per gli ospedali

Arnas “Civico” Palermo: Walter Messina

Azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” Palermo: Roberto Colletti

Arnas “Garibaldi” Catania: Giuseppe Giammanco

Azienda ospedaliera “Cannizzaro” Catania: Salvatore Emanuele Giuffrida

Azienda ospedaliera “Papardo” Messina: Catena Di Blasi

Irccs “Bonino Pulejo” Messina: Maurizio Letterio Lanza

I tre direttori generali dei Policlinici

Policlinico Palermo: Maria Grazia Furnari

Policlinico Catania: Gaetano Sirna

Policlinico Messina: Giorgio Giulio Santonocito

L’assenza di FdI

La ratifica della proposta formalizzata poco prima delle 14 dall’assessore Volo è arrivata dalla giunta poco dopo le 20 nonostante l’esecutivo fosse stato convocato per le 19. Per iniziare si attendeva l’arrivo degli assessori di FdI che, invece non si sono presentati. Una assenza che viene interpretata come una spaccatura all’interno della maggioranza anche perchè messa in relazione con quanto accaduto in aula all’Ars fra ieri e oggi.

Visto il ritardo Schifani ha deciso di procedere anche senza la delegazione di Fratelli d’Italia e la lista è stata varata con l’approvazione degli assessori presenti