Città universitaria, “ora trasporto pubblico e spazi”

“Due a mio avviso sono le priorità assolute: trasporto pubblico e spazi. Non è possibile infatti pensare ad una città universitaria con una così drammatica carenza di spazi di aggregazione e socialità”.

Macaluso su accordo Comune-Kore

Lo afferma Giusy Macaluso, consigliere comunale del gruppo Moderati per Enna, in merito alla recente firma del protocollo di intesa tra il Comune di Enna e l’Università Kore che, di fatto, istituisce la Città universitaria e vede tra i risultati più immediati la cessione della scuola Pascoli all’Università.

La gestione degli studenti

Macaluso, nel ritenere questo accordo un passo importante a cui ha lavorato il Consiglio comunale, ricorda all’amministrazione queste due priorità perché la città riesca a gestire una popolazione studentesca che diventerà sempre più numerosa e soprattutto spalmata sull’intera città.

“Auspico che il tavolo permanente istituto con la firma del protocollo si occupi con tempestività delle tante problematiche riguardanti il quotidiano vivere della popolazione studentesca nella zona alta della città” aggiunge la consigliera comunale.

Servizi essenziali

“Su questi temi e non solo, come del resto è avvenuto in questi ultimi quasi quattro anni di mandato consiliare, non mancherà il mio sostegno e il mio apporto in termini di proposte e critica con la immutata convinzione che circa 11mila studenti sono un’opportunità che Enna non può più permettersi di gettare alle ortiche”