“E’ cancelliere ma fa l’avvocato”, indagati in 3

E’ accusato di esercizio abusivo della professione di avvocato un uomo che lavora come cancelliere al Tribunale di Enna.

L’indagine della Finanza

Nell’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dai magistrati della Procura di Enna, risalente al luglio del 2022, sono coinvolte altre due persone, entrambi avvocati, indagati in concorso con il cancelliere. Per quest’ultimo è stata fissata al 26 marzo l’udienza predibattimentale, al termine della quale il giudice monocratico disporrà la prosecuzione del giudizio o il non luogo a procedere.

La tesi dell’accusa

Secondo l’accusa, il cancelliere, che ricopre anche il ruolo di consigliere in un Comune nell’Ennese, avrebbe continuato ad esercitare la professione di avvocato dopo che, avendo vinto il concorso, si era cancellato dall’Albo degli avvocati.

L’esposto

Dopo un esposto, è scattata l’indagine della Guardia di finanza che avrebbe documentato, nei pressi del suo studio , un via vai di clienti. Le Fiamme gialle hanno sequestrato supporti informatici e due cellulari. Gli altri due avvocati, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbero coperto il cancelliere, seguendo, solo formalmente, le cause dei clienti del principale indagato.