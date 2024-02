Donazione di sangue e sostenibilità: AVIS con Sebastian Colnaghi per spronare i giovani a donare

L’ambientalista Sebastian Colnaghi ha abbracciato la causa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue diventando il nuovo promotore dell’AVIS Giovani di Siracusa. AVIS Comunale di Siracusa, fondata il 16 giugno 1972, opera in tutto il comune promuovendo la donazione di sangue e di emocomponenti. Colnaghi, nel corso di un’apprezzata partecipazione al podcast “Buon sangue non mente”, condotto da Giorgia Minimo e Stefano Terracciano presso la sede di Siracusa, ha evidenziato l’importanza cruciale della donazione di sangue. È possibile fruire della puntata sul canale YouTube “AVIS Comunale Siracusa” in cui vengono approfonditi argomenti di rilievo oltre a essere trattata la tematica della donazione in un contesto più ampio.

“Sono molto entusiasta di aver partecipato al podcast e di promuovere la causa di AVIS – dichiara Colnaghi -. Questo impegno è di fondamentale importanza poiché, in situazioni di emergenza, la donazione del sangue può veramente fare la differenza e salvare vite umane. Un’iniziativa che mira a promuovere l’importanza della donazione del sangue, con particolare attenzione a noi che siamo la nuova generazione”.

“AVIS X il Pianeta” è il nuovo slogan che il podcast ha voluto lanciare in questo spazio prezioso per sottolineare il legame tra la salute ambientale e il benessere della comunità. Un legame che sintetizza l’impegno congiunto per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’azione di solidarietà.

“La sostenibilità ambientale dovrebbe essere una priorità per tutti noi – aggiunge l’ambientalista siracusano – e la donazione di sangue rappresenta un modo concreto per integrare questo impegno nelle nostre azioni quotidiane. Quando decidiamo di donare sangue stiamo non solo donando vita ma anche dimostrando un forte senso di responsabilità nei confronti del nostro pianeta. Occorre riflettere su questa connessione tra la donazione di sangue e la tutela dell’ambiente e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Il nostro impegno per la salute umana può, e dovrebbe, coesistere con la cura e il rispetto per il mondo che ci circonda”.

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue sottolinea che la donazione non solo salva vite umane ma contribuisce anche a preservare l’ambiente riducendo la necessità di risorse per la produzione di sangue artificiale. Il coinvolgimento di Sebastian Colnaghi come promotore di AVIS Giovani di Siracusa rappresenta un passo significativo per diffondere la consapevolezza sulla donazione di sangue. Un gesto che continua a essere vitale per sostenere le emergenze mediche e costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti.