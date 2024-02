Enna alla Bit di Milano, “promuoviamo i nostri tesori”

Il Comune di Enna partecipa alla Borsa internazionale del turismo (BIT) di Milano. “Grazie ad un lavoro sinergico tra l’Assessorato alla Cultura e quello agli Eventi, Enna porterà avanti la sua missione di promuovere le ricchezze culturali e turistiche della città” spiegano dall’amministrazione comunale.

Chi sarà alla Bit

A rappresentare l’amministrazione, ci saranno gli assessori La Porta e Cardaci e per l’occasione è stata coinvolta la Cna.

“Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per mettere in luce il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Enna e attrarre l’attenzione di operatori turistici, giornalisti e visitatori” aggiungono dal Comune di Enna.

Le eccellenze della città

Durante la BIT, Enna presenterà le sue eccellenze culturali per promuovere le sue tradizioni, il suo mito, la sua gastronomia e le sue bellezze naturali, storiche e artistiche. “La città sarà rappresentata in uno spazio dedicato, dove sarà possibile scoprire le molteplici opportunità che Enna offre ai visitatori in cerca di autenticità e fascino” spiegano dal Comune di Enna.