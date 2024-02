Salto in lungo, Randazzo riparte dalla Francia

Filippo Randazzo il lunghista olimpico ritorna in pista. Dopo un lungo periodo di assenza dalle gare, segnato da una sequela infinita di infortuni più o meno gravi, si prospettano per il ragazzo di San Cono

allenato dalla Pro Sport 85 dei fratelli Giarrizzo, due settimane di fuoco.

In Francia e poi ad Ancona

Randazzo gareggerà, nella sua specialità del salto in lungo, oggi mercoledì a Mondeville in Normandia nel Nord della Francia, mentre domenica 11 febbraio a Parigi Bercy, nel Paris Meeting Indoor in programma all’Accor Arena e, infine, il 17 febbraio ad Ancona per i campionati italiani assoluti.

Il test fisico

Tre prove importantissime che dovranno dire la verità sullo stato di forma del ragazzo. Le prime due

competizioni sono due meeting internazionali di alto livello che permetteranno all’azzurro di testarsi dopo il lungo periodo di preparazione invernale segnato anch’esso da un problema fisico abbastanza serio. Infatti a novembre una risonanza ha rivelato la presenza di un edema osseo al piede di stacco che ne ha stravolto la programmazione degli allenamenti. Randazzo ha, quindi, dovuto eliminare per due mesi dalla sua routine di allenamento la parte dedicata alla tecnica del salto, ma ciò nonostante si è buttato a

capofitto negli allenamenti in palestra e di velocità.

“Adesso -afferma il presidente del sodalizio Filippo Giarrizzo- Filippo Randazzo sta complessivamente abbastanza bene dal punto di vista fisico con una condizione all’85-90%. Da un punto di vista tecnico ovviamente qualche carenza c’è avendo ripreso a fare tecnica da tre settimane e riuscendo ad effettuare solo 4 sedute di salti”. Quello di oggi rappresenta sicuramente un test probante in gara e per farlo si misurerà a Mondeville col campione indiano Aldrin (personale di 8,42) ed il padrone di casa francese Konate (due volte campione mondiale juniores), mentre a Parigi Filippo se la vedrà con il greco Tentoglou

campione olimpico, mondiale ed europeo.

Gli infortuni

Dopo un periodo di un anno e mezzo di tribolazioni nel corso del quale Randazzo ha provato più volte a rientrare nelle competizioni pur con una preparazione limitata dagli infortuni, riuscendo comunque a conquistare due titoli italiani assoluti indoor ed uno all’aperto, adesso spera di aver finalmente

voltato pagina e poter riprendere il cammino che possa portarlo alle Olimpiadi di Parigi che si svolgeranno ad agosto di quest’anno proprio nella capitale francese.



Rino Caltagirone