Pro Sport 85, conferita Stella di bronzo dal Coni

La Pro Sport 85’ di Valguarnera insignita dal CONI dal conferimento della “Stella di bronzo al merito sportivo”.

Lettera di Malagò

L’alto e prestigioso riconoscimento è avvenuto tramite una lettera del presidente del Coni

Malagò al suo omologo dello storico sodalizio ennese Filippo Giarrizzo: “Caro presidente sono felice comunicarti che il Coni ha conferito alla società sportiva da te presieduta per l’anno 2022 la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. L’onorificenza- continua- vuole attestare al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici, e dei

dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello Sport Italiano.”

La cerimonia

La consegna dell’onorificenza avverrà prossimamente, nel corso di una cerimonia predisposta dal comitato territoriale del CONI. “La Stella di Bronzo al Merito Sportivo- commenta soddisfatto il

presidente del sodalizio Giarrizzo- rappresenta per tutte le componenti della Pro Sport 85, dirigenti, tecnici, atleti attuali e passati, un prestigioso riconoscimento per la quasi quarantennale attività della

Società di Atletica Leggera condita da risultati di valore internazionale, nazionale e regionale ottenuti fin dal 1985 anno di costituzione e fondazione. Un grazie per questo premio va soprattutto agli atleti ed

atlete che hanno calcato le piste e le pedane di tutta Italia, e non solo, vestendo i colori bianco e rosso della Pro Sport 85 Valguarnera.”

Le stelle

Da sottolineare che la Pro Sport 85’rappresenta per il panorama sportivo provinciale qualcosa di unico ed eccezionale. Nel corso della lunga attività hanno forgiato atleti di assoluto valore che si sono distinti in

campo nazionale ed internazionale, non ultimo Filippo Randazzo finalista olimpico di salto in lungo a Tokio 2021.



Rino Caltagirone