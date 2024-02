Terremoto all’Ars, affonda ddl sulle Province, niente elezioni

E’ un vero terremoto politico quanto accaduto all’Assemblea regionale siciliana che ha bocciato la riforma per il ritorno delle Province. Niente elezioni dirette che avrebbero dovuto svolgersi, nelle intenzioni dei partiti di Centrodestra, in contemporanea alle Europee nel mese di giugno.

Il voto

L’Assemblea regionale siciliana, con voto segreto ha bocciato il disegno di legge. Sono stati 25 i voti favorevoli e 40 i voti contrari. A conti fatti alla maggioranza sono mancati 11 voti che avrebbero fatto pendere la bilancia dal lato opposto.

L’obiettivo di Schifani

Proprio la riforma delle Province, infatti, era uno dei punti del programma elettorale del presidente della Regione Renato Schifani. Subito dopo la votazione con cui l’Assemblea ha bocciato il disegno di legge, il governatore ha abbandonato l’aula parlamentare facendo rientro a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione.

Cuffaro, “sconcertante”

“Suscita grande sconcerto il voto dell’Assemblea Regionale che, nei fatti, blocca il percorso del disegno di legge per l’elezione diretta degli organi di province e città metropolitane”. Lo dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. “Di fronte a partiti di maggioranza compattamente schierati per raggiungere l’importante obiettivo, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, abbiamo registrato, incredibilmente, scelte di segno opposto di diversi deputati della stessa maggioranza. Con la complicità del voto segreto – continua Cuffaro – qualcuno è stato, evidentemente, guidato da ben altri intendimenti e, probabilmente, preoccupato dalla possibilità di restituire ai cittadini la parola sul governo degli enti di area vasta. Sarebbe stato opportuno che chi non voleva il ritorno delle Province lo dicesse per tempo, evitando la vergogna a cui abbiamo assistito oggi.

De Luca, “Schifani lasci”

“La bocciatura del disegno di legge sul voto diretto nelle Province in Sicilia rappresenta l’ennesima sconfitta, per il governo di Renato Schifani, nel giro di pochi giorni”. Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. È evidente che l’atteggiamento intimidatorio del presidente Schifani non ha sortito gli effetti sperati. La sua presenza in aula sembra aver contribuito alla disgregazione della sua stessa maggioranza. È giunto il momento di voltare pagina e di scegliere un presidente degno di questo nome. Alla luce di quanto è successo il presidente Schifani non può che dimettersi. C’è di mezzo credibilità della Sicilia. D’altronde lui stesso aveva affermato entrando in aula che si sarebbe dimesso in caso di voto negativo, sia coerente e si dimetta.