Agricoltura, FdI, “Agea liquiderà somme a aziende ennesi”

“Per quanto concerne la situazione della provincia di Enna, segnalata dalle imprese del settore, alla fine del 2023 sono state liquidate il 65,23% delle somme richieste derivanti dalla Domanda Unica e abbiamo appreso dal direttore l’impegno di liquidare i restanti saldi prima della scadenza naturale del 30 giugno 2024″.

Lo hanno detto il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura, e il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, al termine dell’incontro con il direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Fabio Vitale.

Il tema dell’incontro

Si è trattato di un confronto relativo alle esigenze del settore agricolo in Sicilia con particolare riferimento alle procedure e alle tempistiche dei pagamenti della Domanda Unica 2023 e della Domanda Sviluppo Rurale.

Le domande per 19 milioni di euro

“Le somme invece derivanti dalla Domanda Sviluppo Rurale sono in totale oltre 19 milioni e ne sono stati liquidati oltre 8 milioni e mezzo di euro e anche in questo caso c’è l’impegno di AGEA di accelerare le procedure in sinergia con la Regione. Auspichiamo che si lavori sempre con celerità per dare riscontro a tutte le aziende siciliane che stanno affrontando un momento complesso” hanno aggiunto i due senatori di FdI.

Sportello Agea in Sicilia

“Da ultimo abbiamo raccolto la richiesta del mondo agricolo – concludono i senatori – che è quella di avere uno sportello fisico di AGEA in ogni provincia siciliana, in modo tale da poter ottenere un confronto adeguato e diretto sulle opportunità di finanziamenti e bandi. Il direttore Vitale ha dato un riscontro positivo a questa richiesta, su cui si era già avviata un’interlocuzione con l’assessorato regionale all’Agricoltura. Siamo e saremo sempre vigili e al fianco degli agricoltori, così come ha dimostrato di esserlo il Governo Meloni”.