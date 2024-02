Agricoltori, la protesta coi trattori a Gagliano

Da domani un presidio di agricoltori e allevatori stazionerà a Gagliano in segno di protesta, mantenendo i contatti con gli altri manifestanti di Sicilia.

Il corteo

Dopo aver partecipato alle manifestazioni di protesta a Dittaino, il distaccamento gaglianese raggiungerà il centro abitato con i trattori per far sentire la propria voce anche da questo comune. I mezzi partiranno dal quartiere Sant’Antonino nella mattinata di venerdì e attraverseranno via Regione Siciliana, fino a raggiungere la zona Piano Puleo. Il luogo verrà presidiato fino a domenica, sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

Il sostegno del sindaco agli agricoltori

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Gagliano, Giuseppe Baldi, aveva dato il proprio sostegno ai manifestanti a Dittaino annunciando delle misure per dare un po’ di ossigeno ai lavoratori del comparto agricolo locale che soffrono anche il problema della siccità. L’economia gaglianese si basa principalmente sul settore primario, per cui è ritenuto indispensabile un intervento in aiuto dei lavoratori. “Nel nostro piccolo – ha reso noto il sindaco – stiamo lavorando ad un piano di indennizzi per il comparto agricolo e zootecnico gaglianese. A breve renderemo noti i dettagli”.

Valentina La Ferrera