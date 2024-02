Protesta agricoltori, Governo apre su Irpef

“Siamo in fase di analisi del decreto Milleproroghe. Proprio oggi abbiamo fatto una importante riunione di maggioranza. Ci sono ovviamente tante misure e molte richieste. Il governo sta lavorando per provare a venire incontro alle richieste degli agricoltori sull’Irpef e per trovare una soluzione sostenibile”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘Tagadà’, su La7.

Reperire risorse

“Naturalmente il tema è quello di reperire le risorse necessarie. Nelle scorse settimane, nella legge di bilancio, abbiamo preso delle decisioni anche difficili, del resto è stato complesso costruire una manovra in un periodo così particolare a livello internazionale, ma avendo sempre come stella polare quella della crescita e dello sviluppo”.

Unità di crisi alla Regione

Frattanto, si è insediata l’Unità di Crisi alla Regione, voluta dal presidente della Regione, Renato Schifani. “Il governo regionale – dice Schifani – è vicino al mondo dell’agricoltura che rappresenta un settore chiave della nostra economia. Siamo consapevoli che la maggior parte delle problematiche, che soprattutto in quest’ultimo periodo stanno assillando il settore, vanno risolte in sede europea. Pur tuttavia, siamo pronti a fare tutto il necessario per affiancare gli agricoltori e gli allevatori”.

“Per questo motivo, ho voluto istituire – ha aggiunto Schifani – un’apposita l’Unità di crisi sull’agricoltura con l’obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia, come nel resto d’Europa. Tavolo di lavoro che ho insediato oggi pomeriggio a Palazzo d’Orleans, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino e dei dirigenti generali di ben cinque dipartimenti regionali”