Tribunale, conferma incarico di esperto agrario per Costanzo

Nino Costanzo, agronomo e docente di Ecologia e tutela ambientale, è stato riconfermato, il 2 febbraio scorso, esperto della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Enna.

La riconferma

Letto il decreto del Ministero della Giustizia, che delega ai Presidenti delle Corti di Appello la nomina, la conferma e la revoca dei componenti non togati della Magistratura, il Presidente della Corte Reggente, Giuseppe Melisenda Giambertoni, ha riconfermato Antonino Costanzo in quanto “ha mostrato di essere in possesso di doti di professionalità, indipendenza e imparzialità che lo rendono meritevole di conferma nell’incarico per un ulteriore biennio”, ovvero per il biennio 2024/2025.

Il suo ruolo

Gli esperti hanno la qualità di giudice con pienezza di funzioni giurisdizionali, conseguentemente essi partecipano alla formazione della maggioranza occorrente per la decisione, con facoltà di estendere per iscritto la motivazione della sentenza.

Angela Rita Palermo