Agricoltori, il programma della manifestazione a Enna

La manifestazione degli agricoltori ad Enna, come fa sapere l’amministrazione comunale, avrà inizio nella giornata del 15 febbraio a partire dalle 9 per concludersi alle 20.

Trattori e gazebo

Saranno 40 i trattori che sosteranno ad Enna Bassa, in prossimità del piazzale di via della Resistenza, dove verranno installati dei gazebo per attività di informazione tramite volantinaggio e per la degustazione di prodotti tipici.

Il corteo

Alle ore 11,30 circa, due trattori, scortati dalle forze dell’ordine si porteranno in Piazza Garibaldi, percorrendo via, la via Roma e la Via Chiaramonte. Dopo circa un’ora i due mezzi faranno ritorno al presidio di Via della Resistenza.

Rallentamenti alla circolazione

Durante il trasferimento da e per Enna Bassa si potrebbero verificare dei sensibili e temporanei rallentamenti del transito veicolare.