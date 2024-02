Giunta, sì a parcheggio multipiano a Pisciotto ma con i privati

La giunta di Enna ha deciso di indire una manifestazione di interesse per la costruzione di un parcheggio multipiano nella zona Pisciotto. L’opera, nelle intenzioni dell’amministrazione Dipietro, che ha come obiettivo quello di snellire il traffico tentacolare in città, dovrà essere realizzato attraverso il Project financing. Una modalità che prevede la partecipazione dei privati, tenuto conto che il Comune non avrebbe soldi sufficienti per finanziare una struttura del genere.

Le condizioni nel centro storico

“Il centro storico in determinate fasce orarie – fanno sapere dall’amministrazione comunale di Enna – risulta poco accessibile al traffico sia veicolare che pedonale poiché giornalmente si riversa un numero di veicoli di gran lunga superiore alle attuali possibilità di parcheggio, arrecando un ingente danno sia al centro storico stesso venendone compromessa la fruibilità pedonale, sia alle attività commerciali, atteso che l’utenza scoraggiata preferisce spostarsi in zone maggiormente accessibili”.

La delibera

In considerazione delle esigenze della città, legate alla mobilità, la giunta comunale, nella sua delibera, ha deciso di investire il dirigente della sezione per “esperire un avviso esplorativo per la presentazione, da parte di operatori economici interessati, di proposte di project financing, che abbiano ad oggetto l’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’area di parcheggio nella zona Pisciotto oltre alla sua gestione economico-finanziaria in regime di concessione”