Il caso dei Gd e la democrazia nei partiti

L’elezione di Marco Greco, già consigliere comunale a Enna, a segretario regionale dei giovani democratici ha generato un vespaio di polemiche all’interno del partito democratico. Coloro che contestano l’elezione fanno riferimento ad alcune irregolarità procedimentali, trasferite per competenza all’organo statutario di garanzia a ciò preposto.

La rilevanza costituzionale dei partiti politici

Non potendo entrare nel merito della vertenza per assenza di adeguate informazioni, ci piace qui sottolineare come nessuna organizzazione partitica risulti immune dai problemi strutturali sottesi alla mancata attuazione dell’art. 49 della Costituzione, neanche il partito democratico.

La vulnerabilità democratica

Il riconoscimento costituzionale in capo ai cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale continua ad avere una valenza programmatica nel migliore dei casi ed astratta nel peggiore. Non solo non è affatto chiaro il significato di “metodo democratico”, ma il legislatore si è guardato bene dal disciplinare un sistema di controlli sulla democrazia interna ai partiti politici, lasciando totalmente alla giurisdizione domestica la gestione dei conflitti.

I partiti politici non gradiscono i controlli esterni

E’ una scelta consapevole quella fino ad oggi fatta dal legislatore, che solo formalmente si trincera dietro la natura giuridica delle associazioni partitiche, le cui funzioni a rilevanza costituzionale non mutano la struttura delle stesse, la cui autonomia operativo-gestionale e personalità giuridica resta di diritto privato. Ma, in realtà, tutti sanno che è precisa volontà delle classi dirigenti di tutti i partiti politici evitare qualsiasi interferenza esterna sulla vita interna alle associazioni. Sprovviste di adeguata trasparenza rimangono infatti le campagne di tesseramento, la risoluzione dei conflitti, le modalità di scelta delle candidature e la regolamentazione delle primarie (nei partiti che le prevedono).

Massimo Greco

Foto tratta da scienzainrete.it