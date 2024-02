DAVIDE LO SURDO: Biografia di un artista scritto nell’eternità

Davide Lo Surdo è nato a Roma il 24 luglio 1999 ed è un chitarrista italiano la cui maestria musicale è entrata nell’eternità grazie alle riviste Rolling Stone Brasile e GuitarraMX che lo hanno acclamato come il chitarrista più veloce della storia della musica, per suonare 129 note al secondo. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni.

Lo Surdo è stato insignito di un posto sulla copertina e incluso nel libro di storia della musica “Rock Memories Vol. 2”, accanto a leggende come i Beatles, i Pink Floyd e Jimi Hendrix.

La sua chitarra signature, il modello DLS1, è ora parte della collezione permanente del “Museo di strumenti storici Sigal” negli Stati Uniti, accanto agli strumenti suonati da grandi compositori come Mozart e Chopin.

Davide Lo Surdo è stato elogiato del premio “Rising Star” ai Sanremo Music Awards a Venezia, come il chitarrista più veloce di tutti i tempi nel dicembre 2019.

Nel novembre 2021, si è esibito al “Rolling Stone Music & Run” in Brasile per celebrare il 15° anniversario della rivista. Nello stesso anno, la rivista GuitarraMX lo ha definito “il chitarrista più veloce della storia della musica” e gli ha dedicato la copertina del luglio 2021. Lo Surdo ha portato la sua musica in numerosi tour mondiali in India, Messico, Brasile, Bolivia, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Regno Unito e in Italia. Le sue performance lo hanno portato in luoghi iconici come il “Whisky a Go Go” a Hollywood, dove si è esibito nel gennaio 2019, e al prestigioso NAMM SHOW 2019 a Los Angeles.