Incidente sulla Statale 117, scontro frontale tra Tir ed auto a Nicosia

Traffico paralizzato lungo la strada statale 117 “Centrale Sicula” a causa di un violento scontro frontale tra un mezzo pesante e un’automobile avvenuto al km 56,400, nel territorio di Nicosia, in provincia di Enna. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’area interna della Sicilia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, insieme alle squadre Anas che stanno operando per mettere in sicurezza il tratto interessato e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte nello schianto. Disagi e rallentamenti si registrano lungo i percorsi alternativi utilizzati dagli automobilisti