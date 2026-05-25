Elezioni, via allo spoglio: a Enna Crisafulli in vantaggio e lui esulta: “Sono sindaco”

Sono arrivati i primi dati dallo spoglio delle elezioni comunali di Enna. Con oltre 3 mila schede scrutinate, corrispondenti a circa il 20% dei votanti, Mirello Crisafulli guiderebbe la corsa con oltre 2000 preferenze. Alle sue spalle ci sarebbe Ezio De Rose con poco più 1000 voti, mentre Filippo Fiammetta seguirebbe con oltre 100 preferenze. I dati sono ancora parziali e le proporzioni potranno variare con il proseguire delle operazioni di scrutinio.

Crisafulli parla da sindaco

“E’ stato tanto il disastro che hanno lasciato questi signori era evidente che avremmo avuto questo risultato ma pensavo un vantaggio più netto”. Lo ha detto Mirello Crisafulli nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva regionale Telecolor.

“Avremo un grande squadra, avremo -ha detto Crisafulli – anche un buona presenza in Consiglio comunale. Il Fattore decisivo? l’inconsistenza del Centrodestra che ha tentato di scopiazzare in campagna elettorale le nostre proposte. Loro hanno scassato la città e noi abbiamo rappresentato la speranza”

“Daremo più tranquillità in città, c’è troppo veleno: dobbiamo ricostruire il tessuto della società. La prima urgenza? Organizzare la mobilità che è un disastro” ha chiosato Crisafulli.