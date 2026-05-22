Elezioni, De Rose punta sulla cultura: “Valorizzare Teatro Neglia e Premio Savarese”

La cultura come leva di sviluppo economico e sociale della città. È il tema al centro dell’incontro promosso da Ezio De Rose all’Hennaion, appuntamento inserito negli ultimi giorni della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio.

All’iniziativa hanno partecipato cittadini, operatori culturali e rappresentanti di associazioni del territorio. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati alcuni dei punti del programma dedicati al settore culturale, indicato dal candidato sindaco come uno degli strumenti per il rilancio della città.

“La cultura non è un costo ma un investimento”, ha sostenuto De Rose, parlando della necessità di trasformare patrimonio storico, tradizioni e attività artistiche in opportunità concrete per turismo, occupazione e formazione.

Dal Teatro Neglia al Premio Savarese

Tra le proposte illustrate durante l’incontro figura il rilancio del Teatro Francesco Paolo Neglia, che nelle intenzioni del candidato dovrebbe assumere un ruolo più stabile nell’ambito della produzione teatrale e musicale nazionale.

Nel programma trovano spazio anche il rafforzamento del Premio Neglia attraverso collaborazioni con conservatori italiani ed europei e il potenziamento delle iniziative letterarie cittadine, a partire dal Premio Savarese.

Annunciata inoltre l’idea di istituire un riconoscimento dedicato a Franco Cannarozzo, conosciuto come Franco Enna, insieme a una Festa del Libro permanente da sviluppare con il coinvolgimento di scuole e università.

Cinema a Pergusa e rete museale cittadina

Tra i temi affrontati anche il ritorno del cinema in città. Secondo quanto illustrato nel corso dell’incontro, da settembre sarebbe prevista la ripresa delle proiezioni presso la tribuna dell’Autodromo di Pergusa.

Un altro punto del programma riguarda la valorizzazione del patrimonio museale e archeologico attraverso il progetto del Sistema Museale Ennese (SIME), pensato per mettere in rete musei, monumenti e siti culturali del territorio.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre richiamato il coinvolgimento delle giovani generazioni nei progetti culturali e nelle attività collegate agli eventi cittadini.

Questa sera la chiusura della campagna elettorale

La campagna elettorale di Ezio De Rose si concluderà questa sera con un appuntamento in programma dalle 19.30 in via Mercato Sant’Antonio, “A Chiazza”. La serata prevede l’intervento conclusivo del candidato sindaco prima dell’avvio del silenzio elettorale e un momento finale di incontro con sostenitori e cittadini.