Crisafulli boccia l’era Dipietro: “Persi 4 mila abitanti in 11 anni” e rilancia: “Enna torni viva”

Si è chiusa in piazza Vittorio Emanuele la campagna elettorale di Mirello Crisafulli in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. L’ultimo comizio del candidato del centrosinistra ha richiamato in centro cittadini, simpatizzanti e candidati della coalizione.

Sul palco, insieme a Crisafulli, gli assessori designati Stefania Marino, Fabio Venezia, Marinella Adamo, Tiziana Arena e Michele Sabatino. Presenti anche Ugo Grimaldi, il presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi, il segretario cittadino del Pd Giuseppe Seminara, il direttivo locale del partito e i Giovani Democratici.

Nel corso della serata si sono alternati interventi dedicati ai principali temi della campagna elettorale: sanità, collegamenti infrastrutturali, spopolamento e rilancio economico del territorio.

“Enna ha perso 4 mila abitanti”: il nodo dello spopolamento

Nel suo intervento, Crisafulli ha posto l’attenzione soprattutto sul calo demografico registrato negli ultimi anni in città. Secondo il candidato sindaco, Enna avrebbe perso circa 4 mila abitanti negli ultimi undici anni, un dato indicato come uno dei segnali più evidenti della crisi economica e sociale del territorio.

Il tema dello spopolamento è stato più volte richiamato nel corso del comizio insieme alla necessità di creare condizioni favorevoli per trattenere giovani, famiglie e studenti universitari.

Diversi interventi hanno inoltre sottolineato il ruolo della Università Kore di Enna nel mantenimento della centralità del capoluogo ennese e nella prospettiva di sviluppo della città.

Nel corso della serata, Ugo Grimaldi ha ribadito il proprio sostegno alla candidatura di Crisafulli facendo anche riferimento ad alcune scelte politiche del passato sulle quali ha espresso autocritica.

Policlinico universitario e questione ferroviaria

Tra i punti principali affrontati durante il comizio c’è stato il progetto del Policlinico universitario a Enna, considerato dalla coalizione un’infrastruttura strategica sia sotto il profilo sanitario che occupazionale.

Crisafulli ha parlato della necessità di aprire immediatamente un confronto con la Regione per rafforzare l’offerta sanitaria locale e sviluppare un polo universitario sanitario collegato alla Kore.

Nel programma illustrato in piazza trovano spazio anche i temi della mobilità urbana e dei collegamenti tra Enna alta, Enna bassa e le contrade.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla questione ferroviaria. Il candidato sindaco ha rilanciato il tema della distanza della stazione rispetto alla città e della necessità di migliorare i collegamenti con il capoluogo, anche alla luce della presenza universitaria.

Turismo e patrimonio culturale

L’ultima parte del comizio è stata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico della città.

Tra i temi affrontati, la promozione del Castello di Lombardia, dei musei cittadini, del centro storico e di Lago di Pergusa, indicati come elementi centrali per il rilancio turistico del territorio.

Nel programma della coalizione si fa inoltre riferimento a nuovi investimenti per il recupero urbano, alla riapertura e valorizzazione di spazi pubblici e alla creazione di servizi destinati a studenti e visitatori.