Elezioni, De Luca incorona Crisafulli: “Lui è l’ usato garantito”

A Enna, la campagna elettorale si colora di toni vivaci. Protagonista della serata di ieri è stato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord che non rinuncia al suo linguaggio diretto. Il sindaco di Taormina, nel suo post, ha definito Mirello Crisafulli – candidato a sindaco di Enna per il Centrosinistra – un “usato garantito”. Una formula da commerciante navigato per il tribuno politico che sceglie sempre la via della formula tagliente per rendere i suoi concetti più immediato.

L’esperienza di Mirello

Il riferimento è certamente alla lunga esperienza amministrativa del candidato sindaco del centrosinistra ennese. Per De Luca, proprio quella esperienza sarebbe la garanzia principale per la città.

Il futuro delle Aree interne

Nel suo intervento, nei locali della Galleria Civica De Luca ha rilanciato la necessità di una nuova stagione per le aree interne siciliane. Al centro del discorso, sviluppo economico e lotta allo spopolamento. Temi che diventano il filo conduttore dell’incontro politico.

Le politiche sui giovani

Ad aprire la serata è stato Mario Capasso, promotore cittadino di Sud Chiama Nord che ha parlato di “responsabilità collettiva” e partecipazione civica. Il dibattito si è concentrato sulle prospettive di sviluppo di Enna, in particolare sul rilancio del centro storico e sulle opportunità per i giovani.

De Luca ha insistito sulla necessità di una classe dirigente competente e radicata: un passaggio che si intreccia con il sostegno alla candidatura di Crisafulli. Il messaggio politico è chiaro: continuità amministrativa e capacità di governo. Non sono mancati i riferimenti alla costruzione di una rete civica e territoriale.