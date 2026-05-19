Elezioni a Enna, Crisafulli incontra le società sportive: “Subito nuovo Palazzetto”

Un nuovo Palazzetto dello Sport a Enna, la riqualificazione degli impianti esistenti e una programmazione capace di trasformare lo sport in motore di sviluppo economico e sociale. Sono i temi al centro dell’incontro promosso ieri sera all’Hotel Sicilia dal candidato sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, con dirigenti e rappresentanti delle società sportive cittadine.

Dal confronto è emersa la necessità di intervenire sulle criticità strutturali degli impianti sportivi e di costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole, università e associazioni del territorio.

“I fondi si trovano”, rilancio sul nuovo Palazzetto

Tra le priorità indicate da Crisafulli, la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport, da progettare in collaborazione con l’Università Kore e con le realtà sportive locali.

“I fondi si trovano – ha detto Crisafulli – non mi sono mai fatto impressionare da questo problema, dobbiamo subito metterci a lavoro per intercettare bandi e finanziamenti”.

Il candidato ha inoltre parlato della necessità di rendere pienamente fruibili le strutture esistenti, dalle palestre scolastiche agli spazi pubblici, potenziando i servizi e garantendo maggiore accessibilità.

“Lo sport funzione sociale fondamentale”

Nel corso dell’incontro, Crisafulli ha sottolineato il valore sociale dello sport e la necessità di promuoverlo sin dall’infanzia. “Lo sport svolge una funzione sociale fondamentale – ha affermato – va promosso sul piano culturale sin dalla prima infanzia, dentro una logica multidisciplinare di attività, partecipazione e salute”.

Tra gli obiettivi indicati, la costruzione di una “comunità sportiva” che coinvolga scuole, società sportive, università e mondo della disabilità.

Turismo sportivo e sviluppo economico

Ampio spazio anche al tema della programmazione amministrativa come strumento di sviluppo territoriale. “Programmare è importante perché consente di promuovere il turismo sportivo, creare ricchezza e sviluppo, mettere a sistema tutti gli eventi e le iniziative che si svolgono in città”, ha dichiarato Crisafulli, ribadendo l’obiettivo di “far tornare Enna in movimento”.