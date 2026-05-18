Elezioni a Enna: gruppo di studenti della Kore si schiera con Crisafulli e lancia appello alla città

Oltre cinquanta rappresentanti degli studenti dell’Università Kore di Enna hanno sottoscritto un appello pubblico rivolto alla cittadinanza in vista delle prossime elezioni comunali, schierandosi a sostegno della candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli.

I cittadini adottivi

Nella nota diffusa dagli universitari, firmatari appartenenti a diverse aree ideologiche, viene sottolineato il legame sviluppato con il territorio da parte di una comunità studentesca composta in gran parte da fuori sede, definiti nel testo come “cittadini adottivi”. I rappresentanti evidenziano tuttavia come negli ultimi anni la città non abbia pienamente risposto alle aspettative di un modello accademico integrato, lamentando una percezione di esclusione e la mancata accoglienza di diverse istanze giovanili.

La proposta

Secondo i promotori della lettera, la figura del senatore Crisafulli rappresenterebbe l’unica proposta politica in grado di realizzare concretamente il progetto di una città universitaria a misura sia dei residenti sia degli studenti. Il candidato viene indicato come il promotore storico del disegno accademico ennese, ritenuto dai firmatari il percorso necessario per il completamento dello sviluppo universitario locale. L’appello si conclude con un ringraziamento formale alla cittadinanza per l’ospitalità e l’accoglienza dimostrate in questi anni.