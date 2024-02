Polizia, l’insediamento del nuovo questore di Enna

Si insedierà tra poco meno di due settimane il nuovo questore di Enna, Salvatore Fazzino. Il primo di marzo, alle 11, ci sarà l’incontro con i giornalisti per presentarsi ufficialmente alla città e contestualmente ci sarà il passaggio di consegne con l’attuale questore, Corrado Basile, rimasto in carica per 4 anni e che andrà in pensione. La settimana prossima lo stesso Basile saluterà in occasione di una conferenza stampa e traccerà il bilancio della sua esperienza a capo della polizia di Enna.

L’incrocio delle carriere tra Basile e Fazzino

Le carriere dei due, peraltro, si sono incrociate in passato, in particolare nella questura di Siracusa dove Fazzino e Basile hanno lavorato per parecchi anni. Il primo è stato dirigente dell’Ufficio volanti e poi Capo di gabinetto mentre il secondo ha guidato la Squadra mobile di Siracusa e tra gli arresti più importanti, sotto la sua guida, c’è certamente quello del boss siracusano, Alessio Attanasio, bloccato nel 2001 in un residence della Sila.

Il nuovo questore di Enna

Per Fazzino, originario di Frigintini, nel Modicano, si tratta del suo primo incarico da questore. Proviene da Catania dove, dal 2018, ha ricoperto il ruolo di vicario del questore.