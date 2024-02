E’ l’ennese La Vigna il neo questore di Novara

E’ l’ennese Fabrizio La Vigna, 59 anni, sposato con due figlie, il nuovo questore di Novara. Attualmente, è dirigente della Polizia ferroviaria di Milano, e, nei giorni scorsi, ha ricevuto, la nomina dal Dipartimento di pubblica sicurezza nell’ambito di diversi avvicendamenti in tutta Italia, che hanno anche riguardato la questura di Enna, al cui vertice è stato chiamato Salvatore Fazzino, al posto di Corrado Basile che andrà in pensione.

La carriera

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Macerata, La Vigna che si insedierà a Novara a partire dal 4 di marzo, ha iniziato la sua carriere in polizia nel 1991, prendendo servizio alla Questura di Padova quale Funzionario addetto alle Volanti. Due anni dopo viene trasferito a Roma, assumendo diversi incarichi, tra cui quello di vice consigliere ministeriale all’Ufficio centrale interforze, poi nel 2009 è promosso Primo dirigente.

Nel 2013 viene aggregato alla Direzione centrale per i servizi antidroga in qualità di vice consigliere Ministeriale, con compiti di studio e ricerca nelle attività mirate alle repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti. L’anno successivo finisce alla Servizio centrale antiterrorismo, nel 2021 è promosso Dirigente superiore. Tra i riconoscimenti, la promozione nel 1993 per Merito straordinario alla qualifica di Commissario capo della Polizia di Stato

In servizio a marzo

La Vigna prenderà il posto di Alessandra Faranda Cordella, arrivata da Novara meno di due anni fa, nell’aprile del 2022, dopo le esperienze di Asti e Lucca. L’attuale questore di Novara, come scrive La Stampa, è stata invece destinata alla direzione del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di Torino, che ha competenza su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.