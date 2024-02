Sud chiama Nord, Alberghina nella segretaria regionale

Francesco Alberghina è stato eletto componente della segreteria regionale di Sud chiama Nord. E’ avvenuto nella giornata di ieri a Palermo dove si è riunito il coordinamento regionale con tutti i dirigenti dei comitati provinciali e comunali per l’elezione della segreteria regionale. E’ stato riconfermato Danilo Lo Giudice quale coordinatore regionale mentre il vice è Edy Bandiera.

Le parole di Alberghina

“Non posso che essere onorato – dice Francesco Alberghina – di essere stato eletto componente della segreteria regionale del primo partito siciliano e come sempre cercherò di svolgere questo compito con il massimo impegno per l’interesse di tutti i miei concittadini siciliani. Desidero ringraziare tutti i componenti della segreteria provinciale di Enna, i nostri parlamentari e soprattutto i 15000 iscritti al movimento con ben 300 comitati costituiti in poco tempo. Un grazie particolare al nostro leader Cateno De Luca, al quale voglio esprimere la mia vicinanza per il difficile momento familiare che sta attraversando”.

Il coordinatore

Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, ha espresso soddisfazione per l’acclamazione da parte dell’assemblea: “Oggi siamo il primo partito in Sicilia. Questo non può essere considerato un traguardo, ma deve essere un punto di partenza. Dobbiamo dimostrare in ogni competizione elettorale che siamo sempre la prima forza politica in Sicilia, dando a Cateno la legittimità di essere eletto presidente della Regione siciliana. Siamo riusciti a superare i 15.000 tesserati , costruendo una rappresentanza territoriale forte e concreta, composta da persone serie, determinate e che amano davvero la nostra terra e il nostro movimento”