Agricoltori a Troina, sindaco, “fare fronte comune”

E’ finito il presidio a Troina, organizzato dagli allevatori ed agricoltori locali, per sensibilizzare la comunità sulla strategicità del settore e sulle conseguenze che ne deriverebbero dalla sua devastazione. Nel corso della manifestazione, sabato e domenica, sono stati incontrati il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia ed il sindaco di Troina, Alfio Giachino, a cui hanno esposto le loro ragioni.

“Far sentire allarme alle istituzioni”

“Come abbiamo già fatto in questi mesi, continueremo a far sentire il loro grido d’allarme in tutte le sedi politiche e istituzionali nella consapevolezza che il futuro delle aree interne e montane non può che passare dal rilancio del comparto agricolo e zootecnico” ha detto il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia.

Sindaco, “fare fronte comune”

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino, ha lanciato un ramoscello d’ulivo agli agricoltori. “Cosi come in molti territori anche a Troina è stato realizzato, da agricoltori e allevatori, un presidio – dice Giachino – di sensibilizzazione verso le problematiche del settore agrozotecnico. Una 2 giorni che ha visto uniti tantissimi concittadini che operano nel settore agricolo e dell’allevamento. Una 2 giorni assolutamente pacifica, costruttiva e dalla grande valenza simbolica. Le istanze del mondo agrozotecnico non sono solo qualcosa di settoriale…dalla sopravvivenza delle aziende agricole passa anche il futuro delle nostre comunità. Bisogna fare fronte comune ed ognuno in ogni territorio, per quello che può, deve contribuire a tenere alta la soglia di attenzione evitando che trascorsa l’enfasi del momento tutto vada nel dimenticatoio”