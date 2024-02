La band ennese “Isteresi” lancia il suo nuovo singolo

Dopo quasi un anno dal loro ultimo successo con “Gioia Imperfetta”, gli ennesi Isteresi sono pronti a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico con il loro ultimo singolo, “Timelapse”.







In questa nuova traccia, la band composta da Andrea Colaleo alla voce, Orazio Marazzotta al basso, Mario Branciforte alla chitarra e ai testi, Luigi Chiovetta alla batteria e Antonio Menzo alla tastiera offre un viaggio emozionale attraverso il concetto del tempo e della perdita. “Timelapse” esplora il tormento di quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi quando perdiamo qualcosa di importante. Con maestria, gli Isteresi dipingono un quadro dei ricordi che ci salvano e, al contempo, ci incatenano, rivelando la nostra fragilità umana.





La canzone suggerisce che non è sbagliato fermarsi di fronte al dolore, ma piuttosto è importante comprendere questa sofferenza per poterla superare. Contrariamente alla credenza comune, non è il tempo stesso che guarisce tutte le ferite; piuttosto, siamo noi che, nel momento giusto, troviamo la forza di curare quelle ferite, senza dimenticarle, ma imparando a convivere con esse.





Con la loro abilità nel tessere testi profondi e melodie avvolgenti, gli Isteresi continuano a dimostrare il loro talento nel catturare l’essenza dell’esperienza umana attraverso la musica e con “Timelapse” condividono un’ esperienza importante con chiunque abbia affrontato le sfide del tempo e della perdita.