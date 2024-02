Questura, il saluto di Basile, “finisce avventura affascinante”

Ultimo giorno di lavoro come questore di Enna per Corrado Basile che da domani andrà in pensione. Al suo posto Salvatore Fazzino che si insedierà domani mattina.

L’arrivo a Enna nel 2020

Basile, siracusano, si è insediato il 24 febbraio del 2020 ma la sua carriera in polizia ha avuto inizio nel settembre del 1988 nella questura di Varese con l’incarico di Capo di Gabinetto e con il grado di Vice commissario.

La carriera

Trasferito alla Questura di Siracusa ha diretto in successione il Commissariato di Lentini e gli uffici investigativi della Squadra Mobile e della Digos. Dall’agosto del 2012 ha assunto la funzione di Vicario del Questore di Vibo Valentia e, dall’ottobre del 2015, per circa nove mesi, ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Enna.

Il G7 a Taormina

Come Vicario del Questore di Messina, dal giugno del 2016 all’ aprile del 2018 ha lavorato in occasione del Vertice G7 svoltosi a Taormina, nel maggio del 2017. Nel mese di novembre dello stesso anno, sempre a Taormina, Basile ja coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della riunione dei rappresentanti per le Pari Opportunità dei Paesi del G7.

Promosso Dirigente superiore della Polizia di Stato nel 2018, ha diretto l’Ufficio speciale di Pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana di Palermo fino al febbraio del 2020.

La parole di Basile

“A guardare indietro, sento di aver vissuto un’avventura affascinante che mi ha dato la possibilità di spendermi, in imprevedibili modi ogni giorno, per il bene della collettività, spinto sempre da autentica passione” ha scritto in una lettera aperta alla città ed alla provincia Corrado Basile

“Concludo il mio servizio con la vivida – scrive Basile – speranza di esser riuscito, anche solo in parte, ad aver tenuto fede alle mie intenzioni e di esser stato tutore e garante dell’ordine e della sicurezza pubblica, nei limiti dei compiti affidatimi, ponendo alle libertà il solo limite della Legge, come recita il motto cui ogni appartenente alla Polizia di Stato presta giuramento di fedeltà”

“In questo lungo percorso, e in questi ultimi – scrive infine Basile – quattro anni ennesi, ogni sfida, anche quella più ardua, è stata resa meno complessa dalla leale collaborazione ricevuta dai rappresentanti di altri Enti e Istituzioni, cui rivolgo, in questo momento di commiato, un sincero ringraziamento e l’augurio di una buona prosecuzione”.