Forum aree interne, a lezione dagli esperti del latte

Il Forum Aree Interne organizza l’incontro on line con l’Area Interna Montagna del Latte dell’Appennino Reggiano per trarre utili indicazioni per coinvolgere le comunità di 14 comuni nell’attuazione della strategia dell’Area Interna di Troina. Interverranno: Enrico Bini, sindaco del comune capofila Castelnovo ne’ Monti, e Giampiero Lupatelli, economista territorialista.

Servizi per la comunità

La strategia dell’Area Interna di Troina punta al rafforzamento dei fondamentali servizi di cittadinanza e al contempo a promuovere lo sviluppo locale partendo dalla specificità del territorio dei 14 comuni che ne fanno parte. L’esito di questa strategia dipende dalla partecipazione attiva dei cittadini.

L’Area reggiana

Senza la loro partecipazione, non si fa nulla. Sotto quest’aspetto, è molto interessante l’esperienza che è stata fatta nell’Area Interna Montagna del Latte sull’Appennino Reggiano. La crisi del prezzo del parmigiano reggiano era un colpo di grazia per le fragili economie delle aziende zootecniche e dei caseifici sociali della montagna.

La filiera

Per spuntare prezzi più elevati del prodotto e conquistare un ruolo nella filiera di produzione del formaggio e avvicinare il consumatore al produttore, 12 latteria e 30 aziende zootecniche con il sostegno indiretto di altre 70 aziende hanno realizzato un progetto di filiera, che vale quasi 8 miliardi. Queste aziende hanno internalizzato fasi della produzione a maggiore valore aggiunto. Il loro progetto di filiera punta a legare stabilmente la qualità del prodotto di montagna con la qualità del territorio che lo produce.

Silvano Privitera

Foto tratta da 24emilia.com