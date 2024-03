Il neo questore Fazzino, “priorità alla sicurezza”

“Sono contento del mio incarico ed onorato di essere il questore di un comune siciliano”. Lo ha detto il neo questore di Enna, Salvatore Fazzino, 57 anni, nel corso della conferenza stampa per il suo insediamento.

“C’è domanda di sicurezza della città”

“Tutti i territori hanno le loro criticità – ha detto il questore rispondendo ad una domanda dei giornalisti – e noi affronteremo quelle strettamente connesse all’area ennese. C’è, comunque, una forte domanda di sicurezza da parte della città e della numerosa popolazione studentesca e noi siamo qui per questo, per garantirla”.

Gli incontri del neo questore

Il questore Fazzino ha anche detto di voler conoscere tutti gli esponenti delle amministrazioni locali dell’Ennese. “E’ mia intenzione conoscere le amministrazioni comunali – ha detto Fazzino – dell’Ennese. Ritengo che ci sarà una grande intesa con la Prefettura, la Procura e le altre forze dell’ordine di questo territorio”. Il questore, nel corso della giornata, ha incontrato il Procuratore Stefania Leonte, nel corso dei prossimi giorni sono previsti appuntamenti con il prefetto ed il sindaco di Enna.

Deposta corona di alloro

Questa mattina, Fazzino, nel corso della visita al complesso della Polizia di Stato “G. B. Giuliano” di Enna Bassa, ha deposto una corona di alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato. Successivamente, ha incontrato i funzionari di tutte le articolazioni degli Uffici di polizia della provincia di Enna e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno.

La carriera nella polizia

Fazzino, laureato in Legge, è entrato in polizia nel 1985 ed una della sua prime destinazioni è stata la Questura di Siracusa dove ha ricoperto numerosi incarichi: dirigente del Commissariato di Ortigia, funzionario della Squadra Mobile, funzionario dell’Ufficio di Gabinetto, dirigente dell’Ufficio Volanti e Capo di Gabinetto. Nel 2009 è stato promosso Primo dirigente e dopo aver frequentato il 25° corso di formazione, è stato assegnato alla Questura di Trapani con l’incarico di Dirigente della Polizia amministrativa. Nel 2012 ha diretto il commissariato di Acireale e nel 2016 ha assunto la funzione di Capo di gabinetto della Questura di Catania. Nel 2018 è stato nominato Vicario del Questore di Catania. Il 12 ottobre 2023 è stato promosso con la qualifica di Dirigente superiore.

Report dei giornalisti

I rappresentanti dell’Associazione siciliana della stampa hanno annunciato che già la prossima settimana sarà chiesto un incontro ufficiale con il prefetto ed il questore di Enna per consegnare un report sulla situazione dei cronisti ennesi a seguito del susseguirsi di più inquietanti episodi in merito alla messa a rischio della sicurezza personale in relazione al lavoro svolto e tentativi di compressione del diritto ad informare.