Sanità, l’Asp recluta nuovi medici

Prenderà servizio in settimana il dottor Matias Federico Amasino, proveniente dalla città di Buenos Aires, capitale dell’Argentina. Assunto a tempo determinato, svolgerà le sue mansioni presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Basilotta di Nicosia.

Chi è il medico argentino

Quarantaduenne, è finora il quinto medico proveniente da un paese extraeuropeo in servizio presso un ospedale dell’ASP di Enna. Il medico è stato accompagnato a Enna per la firma del contratto dal presidente del Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) di Nicosia, Fabio Bruno, che, anche in questa occasione, ha assicurato allo specialista il sostegno della sua associazione nella scelta di prestare servizio in provincia di Enna.

Stabilizzati 6 veterinari

Con delibera immediatamente esecutiva, sono stati assunti a tempo indeterminato i veterinari Sandro Bevacqua, Maria Stella Cammarata, Monia Maugeri, Silvana Picone, Salvatore Pittalà e Luciana Spiaggia.

L’atto scaturisce dall’avviso pubblico emanato per la procedura di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti, come contemplato dalla normativa vigente. I sei veterinari sono in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con incarichi a tempo determinato e i rispettivi posti di Dirigente Veterinario sono vacanti e disponili nella dotazione organica. Ora la procedura deliberata stabilizza i professionisti appartenenti al Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

Medico di Radiodiagnostica

Infine, la Direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha disposto l’immissione in ruolo e in prova della dottoressa Diana Aluia, dirigente medico di Radiodiagnostica. Nella dotazione organica dell’Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica dell’ospedale Umberto I risultano vacanti e disponibili 7 posti di Dirigente medico.

Per reclutare i professionisti, l’azienda ha approvato lo scorrimento di graduatoria per i medici specializzati e per gli specializzandi. La dottoressa Aluia, prima classificata nella graduatoria degli specializzandi, ha comunicato il 27 febbraio 2024 di avere conseguito il diploma di specializzazione