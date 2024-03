Svincolo A19, chiusura rampe, Anas, “doppi turni di lavoro”

“L’azienda responsabile dei lavori organizzerà le maestranze di cantiere su doppi turni di lavoro per accorciare la durata degli interventi”. Lo afferma l’Anas in merito ai lavori di lunedì 4 marzo che comporteranno la chiusura delle due rampe fino al 31 maggio del 2024 lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Si tratta, come fa sapere la stessa Anas, di interventi di manutenzione straordinaria dello svincolo di Enna così come l’input di disporre più turni per i lavori è stata del commissario straordinario per la A19, Renato Schifani, presidente della Regione siciliana.

La tipologia di intervento

È prevista la demolizione e ricostruzione di cinque campate del sovrappasso autostradale dello svincolo e la realizzazione di nuovi impalcati in acciaio in luogo di quelli in calcestruzzo armato esistenti. Le rimanenti campate laterali verranno consolidate sotto l’aspetto strutturale, con sostituzione dei ritegni sismici.

I nuovi percorsi

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Catania e diretti ad Enna – che potranno quindi utilizzare i precedenti svincoli di Dittaino o Mulinello e seguire le indicazioni segnalate in loco – e la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Enna e diretti verso Palermo. In quest’ultimo caso, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, avranno facoltà di immettersi in autostrada mediante gli svincoli di Mulinello o Caltanissetta. I soli veicoli leggeri, inoltre, potranno utilizzare anche l’ingresso presso la piazzola “Ferrarelle”.