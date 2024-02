A19, ritorna il doppio senso allo svincolo di Enna ma a tempo

Torna il doppio senso di circolazione allo svincolo di Enna dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Con una comunicazione informale, si scopre che la riapertura “della bretella di collegamento tra lo svincolo di Enna e la Statale 117 bis (Viadotto Euno)” è attiva a partire dalla serata di oggi ma sarà a tempo determinato, fino al 15 aprile.

Cosa faranno i veicoli

Questo vuol dire che i veicoli, per uscire da Enna e dirigersi verso l’autostrada non saranno più costretti a percorsi tortuosi sulle strade statali e potrà essere usata la rampa provvisoria di ingresso dell’autostrada in direzione Catania. Dopo il 15 aprile ci saranno altri interventi sullo svincolo che rischiano di creare altri disagi in entrata ed in uscita da Enna.