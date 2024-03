Festa per il compleanno di Stompo, “riempiamo il Gaeta”

Ha festeggiato il compleanno, il 48esimo, insieme alla squadra ed alla sua dirigenza il presidente dell’Enna, Luigi Stompo.

La festa e la torta

Tutti quanti, nei giorni scorsi, si sono ritrovati a cena insieme, a quanto pare sobria per evitare la pancia piena ai calciatori che si stanno giocando la promozione in serie D, ed alla fine c’è stato il taglio della torta, con al centro un campo di calcio e la scritta: “Tanti auguri presidé”.

Campanella tiene alta la tensione

Un compleanno dolce per il presidente, considerato il momento positivo della sua squadra, in testa alla classifica con ben 7 punti di vantaggio sul Paternò che, domenica scorsa, ha praticamente gettato la spugna, perdendo in casa con il Milazzo. Ma Campanella, il vero trascinatore dei gialloverdi, non molla la tensione e nella gara di domani, contro il Misterbianco, non vuole cali di tensione.

“Riempiamo lo stadio”

Da parte sua, il presidente chiede un “regalo” ai tifosi: riempire lo stadio per spingere la squadra verso uno storico traguardo. “Non dobbiamo sottovalutare l’avversario che verrà qui per ottenere la salvezza ma è importante è il sostegno della nostra tifoseria. I ragazzi stanno facendo una stagione memorabile per cui è importante stare insieme” ha detto Stompo.